NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 13.220 Pkt - Grenke fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem "ruhigen" nachbörslichen Geschäft am Dienstag berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Grenke stiegen um 2,0 Prozent. Der Leasinganbieter hatte schwerwiegende Anschuldigungen eines Short-Sellers zurückgewiesen. Der Bericht von Viceroy Research "enthält Unterstellungen, die Grenke auf das Schärfste zurückweist", heißt es in der Mitteilung des MDAX-Konzerns. Nach Ansicht von Viceroy Research ist die Grenke-Aktie "uninvestierbar wegen unverhohlenen Betrugs in der Buchführung". Darunter seien Dutzende Transaktionen mit nicht angegebenen verbundenen Gesellschaften. Die Vorwürfe hatten im regulären Handel zu einem Kursrutsch der Aktie um 18,8 Prozent geführt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

13.220 13.218 +0,0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

