NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 16.149 Punkte

Heute im Fokus

DAX schließt mit Aufschlägen -- Dow schließt auf Rekordhoch -- Anleger wollen Bayer auf Schadensersatz verklagen -- Mercedes ruft 800.000 Fahrzeuge zurück -- GRENKE, Airline-Aktien im Fokus

CES: Infineon will CO2-Sensor in viele Geräte bringen. Chipnachfrage beschert Tech-Konzern Hochkonjunktur. Kritik an Tesla nach Eröffnung eines Autohauses in Xinjiang. Mercedes: E-Forschungsauto hat 1.000 Kilometer Reichweite. Uniper erwartet Mitte 2022 grünes Licht für Nord Stream 2. Um den Impfstoff-Hoffnungsträger CureVac ist es still geworden.