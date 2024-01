NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 16.625 Pkt - Drägerwerk fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Drägerwerk haben im nachbörslichen Handel am Montag zugelegt, nachdem das Unternehmen bei der Bekanntgabe vorläufiger Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 eine deutliche Erhöhung seiner Dividende angekündigt und einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben hatte. Die Titel wurden am Abend gut 2 Prozent höher gestellt.

In der vierten Reihe halbierte sich die Aktie der Traumhaus AG auf 0,45 Euro. Das Unternehmen hat den Antrag auf Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung für zwei Töchter zurückgezogen. Die allgemeine Verunsicherung und das fehlende Vertrauen in die eigene wirtschaftliche Zukunft hätten potenzielle Käufer gehemmt, hieß es in der Mitteilung. Das vorläufige Insolvenzverfahren werde nun im vorläufigen Regelverfahren fortgesetzt.

===

XDAX* DAX Veränderung

20.00 Uhr 17.30 Uhr

16.625 16.622 +0,0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

