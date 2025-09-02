DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,75 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin96.215 +0,7%Euro1,1662 +0,2%Öl67,50 -2,3%Gold3.559 +0,7%
NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 23.603 Punkte

03.09.25 22:13 Uhr
DOW JONES--Sehr ruhig ist der nachbörsliche Handel am Mittwoch verlaufen. Die Kurse traten meist mehr oder weniger auf der Stelle.

RTL Group tendierten am Abend etwas fester, nachdem das Unternehmen den Rückkauf von bis zu 4 Millionen eigener Aktienrückkauf angekündigt hatte.

Nach der Platzierung der am Morgen angekündigten Wandelanleihe wurden Lufthansa 0,5 Prozent niedriger getaxt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.603 23.595 +0,0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2025 16:14 ET (20:14 GMT)

