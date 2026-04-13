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NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.056 Pkt - Aixtron im Plus

14.04.26 22:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
35,83 EUR -1,15 EUR -3,11%
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DOW JONES--In einem ruhigen Nachbörsenhandel am Dienstag sind Aixtron gesucht und die Aktie gewinnt auf Tradegate 1,7 Prozent. Aixtron wird für das laufende Geschäftsjahr aufgrund einer stärker als erwartet ausgefallenen Nachfrage nach Anlagen für die Optoelektronik optimistischer. Aixtron stellt nun einen Umsatz von rund 560 (vorher: 520) Millionen Euro in Aussicht, wobei eine Abweichung von 30 Millionen Euro nach oben oder unten möglich ist. Die Bruttomarge wird jetzt bei 42 Prozent statt vorher 41 bis 42 Prozent gesehen. Bei der EBIT-Marge stellt der im MDAX und TecDAX notierte Hersteller von Anlagen für die Chipindustrie jetzt 17 bis 20 Prozent in Aussicht nach vorher 16 bis 19 Prozent.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.056 24.044 +0,0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2026 16:32 ET (20:32 GMT)

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