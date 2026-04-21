DAX24.195 -0,3%Est505.906 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,26 +3,8%Nas24.658 +1,6%Bitcoin67.034 +3,1%Euro1,1705 -0,3%Öl101,8 +2,7%Gold4.740 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Microsoft 870747 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verlängert Waffenruhe: DAX etwas tiefer -- US-Börsen fest - teils neue Rekorde -- DroneShield: Rekordquartal -- ITM Power, Rheinmetall, NEL, TUI, SAP, TMTG, Deutsche Telekom im Fokus
Top News
Tesla-Aktie springt an: Elektroautopionier überrascht positiv - Erwartungen übertroffen Tesla-Aktie springt an: Elektroautopionier überrascht positiv - Erwartungen übertroffen
Aktie von VW-Konkurrent im Fokus: Deutsche Bank sieht Einstiegskurse bei diesem Autobauer Aktie von VW-Konkurrent im Fokus: Deutsche Bank sieht Einstiegskurse bei diesem Autobauer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.199 Pkt - RTL mit OK aus Brüssel sehr fest

22.04.26 22:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
37,02 EUR -0,50 EUR -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RTL
39,60 EUR 1,05 EUR 2,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stabilus SE
17,32 EUR -0,02 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Flatexdegiro sind nachbörslich am Mittwoch auf Tradegate rund 1 Prozent höher umgegangen, nachdem der Online-Broker im ersten Quartal Umsatz und Gewinn stärker als erwartet gesteigert hatte. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das MDAX-Unternehmen.

Die RTL-Aktie stieg um fast 4 Prozent. Am Abend war grünes Licht aus Brüssel gekommen für die im Juni 2025 vereinbarte Übernahme von Sky Deutschland - ohne Auflagen.

Stabilus wurden rund 1 Prozent höher gestellt gegenüber dem Xetra-Schlusskurs. Der Hersteller von Gasdruckfedern und hydraulischen Dämpfern hatte einen Rückgang des operativen Gewinns und des Umsatzes berichtet, damit aber dennoch besser abgeschnitten als erwartet. Den Ausblick bestätigte Stabilus aber lediglich.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.199 24.195 +0,0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2026 16:14 ET (20:14 GMT)

Nachrichten zu RTL

DatumMeistgelesen

Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
13.04.2026RTL Equal WeightBarclays Capital
27.03.2026RTL Equal WeightBarclays Capital
17.03.2026RTL Market-PerformBernstein Research
13.03.2026RTL HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026RTL Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15.05.2025RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2024RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.11.2024RTL BuyWarburg Research
12.08.2024RTL BuyWarburg Research
21.06.2024RTL BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.04.2026RTL Equal WeightBarclays Capital
27.03.2026RTL Equal WeightBarclays Capital
17.03.2026RTL Market-PerformBernstein Research
13.03.2026RTL HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026RTL Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.12.2025RTL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.05.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
14.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RTL nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen