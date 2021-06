NACHBÖRSE/XDAX -0,01% auf 15.634 Pkt - Leoni etwas fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Vergleichen mit der Aufregung um Adler Modemärkte am Vortag ist das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien am Dienstag vergleichsweise ruhig verlaufen, wie ein Händler von Lang & Schwarz am Abend mitteilte. Leoni wurden am Abend 0,5 Prozent höher gestellt. Leoni-Großaktionär Pierer Industrie will den Anteil am deutschen Autozulieferer weiter aufstocken. Die Holding will bis zu 9,6 Prozent des Grundkapitals erwerben. Allerdings will Pierer nur 12,50 Euro je Aktie zahlen, was unter dem aktuell Kurs liegt. "Der Kurs war ja im Xetra-Handel schon recht fest. Angesichts des Gebotspreises warten Anleger wohl erst einmal ab", sagte der Marktteilnehmer. Die Kapitalerhöhung von Bauer interessierte Anleger nicht.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.634 15.636 -0,01%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

