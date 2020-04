NACHBÖRSE/XDAX +0,02% auf 9.528 Pkt - DIC Asset gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Auch am Freitagabend haben wieder einige Unternehmen wegen der Corona-Krise ihre Ausblick zurückgezogen bzw die Prognosen gesenkt. Dazu gehörten CTS Eventim, DIC Asset und Metro. CTS gaben um 1,3 Prozent nach und Metro um 1 Prozent. DIC wurden hingegen über 8 Prozent höher getaxt; das Immobilenunternehmen hält an seinem Dividendenvorschlag fest.

Die Aktien der Commerzbank zeigten sich am Abend 0,6 Prozent höher. Die Bank erwartet nicht, durch die Corona-Krise selbst in Bedrängnis zu geraten, wie Privatkundenvorstand Michael Mandel dem Handelsblatt sagte. Mandel verwies darauf, dass die Bank die Bilanzsumme in den vergangenen Jahren massiv nach unten gefahren und das Eigenkapital gestärkt habe.

