NACHBÖRSE/XDAX +0,04% auf 11.547 Pkt - Keine auffälligen Werte

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben sich am Freitagabend im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien keine Werte auffällig gezeigt. Das galt auch für SAP, die 0,1 Prozent schwächer gestellt wurden. Der Software-Konzern will das kräftige Wachstum im Cloud-Geschäft in den nächsten Jahren fortsetzen und die Profitabilität dabei stärker als bislang kommuniziert steigern, wie Finanzvorstand Luka Mucic der Börsen-Zeitung sagte. "Das hatten Anleger heute Abend nicht auf dem Schirm", sagte der Marktteilnehmer.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

11.547 11.542 +0,04%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

