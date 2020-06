NACHBÖRSE/XDAX -0,04% auf 12.310 Punkte - Rege Umsätze in Lufthansa

(Wiederholung)

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der fulminanten Erholung im regulären Geschäft traten die Aktienkurse am Dienstag nachbörslich mehr oder weniger auf der Stelle. Vergleichsweise lebhaft ging es nach Aussage eines Händlers in der Lufthansa-Aktie zu, die am Abend 0,5 Prozent höher getaxt wurde. Der Lufthansa-Großaktionär Heinz Hermann Thiele will den Rettungsplan für die angeschlagene Fluggesellschaft nachverhandeln, wie er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ - Mittwochausgabe) sagte. Er wehre sich vor allem gegen die vorgesehene Aktienbeteiligung des Staates von 20 Prozent. Er habe daher seine Anteile an der Lufthansa aufgestockt und am Montag die Schwelle von 15 Prozent überschritten.

Die SAP-Aktie reagierte derweil kaum auf die Zahlen, die US-Wettbewerber Oracle nach Börsenschluss an der Wall Street vorlegte. SAP wurden bei dünnen Umsätzen 0,4 Prozent niedriger getaxt.

Zeitweise rege gehandelt wurde auch die MTU-Aktie, wie der Händler weiter berichtete. Sie habe nachrichtenlos etwas leichter tendiert.

