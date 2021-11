NACHBÖRSE/XDAX -0,04% auf 16.049 Pkt - R. Stahl unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Die auffälligste Aktie im nachbörslichen Handel mit deutschen Werten hat am Freitagabend R.Stahl gestellt. Die Titel wurden am Abend bei Lang & Schwatz 5,5 Prozent schwächer als zum Xetra-Schluss gestellt. Das Unternehmen hatte die bisherige Jahresprognose kassiert.

Volkswagen wurden 0,4 Prozent leichter getaxt. Der Automobilhersteller will in den kommenden fünf Jahren rund 1 Milliarde Euro in Lateinamerika investieren. Qiagen (+0,6%) hatte derweil einen Rechtsstreit in den USA gegen Zahlung von 53 Millionen US-Dollar beigelegt. Die Vereinbarung hat keinen Einfluss auf die Prognose für 2021.

XDAX* DAX Veränderung

21.15 Uhr 17.30 Uhr

16.049 16.054 -0,04%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2021 17:05 ET (21:05 GMT)