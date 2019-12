NACHBÖRSE/XDAX -0,06% auf 13.400 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Als sehr ruhig beschrieb ein Händler das nachbörsliche Geschäft am Montag, was wohl auch mit der dünnen Nachrichtenlage zusammenhing. Lediglich aus der dritten Reihe wurden einige Personalien gemeldet. So wird der CEO von Tele Columbus seinen bis Ende August kommenden Jahres laufenden Vertrag nicht verlängern. Die Aktie habe darauf aber nicht reagiert.

Auch der Kurs von Bastei Lübbe habe sich unbeeindruckt von dem anstehenden Wechsel an der Führungsspitze gezeigt. Joachim Herbst, derzeit kaufmännischer Geschäftsführer der Cornelsen Schulverlage und der Franz Cornelsen Bildungsholding, wird zum November 2020 zunächst Finanzvorstand des Verlagshauses und soll nach einer Übergangsphase - mit Ausscheiden des derzeitigen Vorstandsvorsitzenden Carel Halff - zusätzlich das Amt des Vorstandssprechers übernehmen.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

13.400 13.408 -0,06%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

