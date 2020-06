NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 12.629 Pkt - Hornbach gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am Dienstagabend von einem lebhaften Geschäft mit deutschen Aktien nach Börsenschluss zu berichten gewusst. Dabei stachen die beiden Hornbach-Titel ins Auge: Während die Holding 5,7 Prozent höher gestellt wurde, waren es bei Hornbach Baumarkt 3,5 Prozent. Die Baumarkt AG hatte am Abend überraschend positive Erstquartalszahlen verkündet. So wurde das bereinigte Betriebsergebnis auf EBIT-Basis im Konzern um rund 90 Prozent erhöht. Die Prognose für das Gesamtjahr blieb aber unverändert. "Dass der Ausblick nicht angehoben wurde, störte Anleger offenbar nicht", so der Marktteilnehmer.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

12.629 12.618 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2020 16:36 ET (20:36 GMT)