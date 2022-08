NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 12.816 Pkt - Brenntag und Covestro mit leichten Abgaben

FRANKFURT (Dow Jones)--Für die Aktien von Brenntag ging es im nachbörslichen Handel am Mittwoch leicht nach unten. Der Konzern hat sich über die Ausgabe eines Schuldscheindarlehens frisches Kapital beschafft. Wie das DAX-Unternehmen mitteilte, wurde am Dienstag ein Schuldschein über rund 640 Millionen Euro erfolgreich platziert. Der Erlös soll in die allgemeine Geschäftsentwicklung fließen. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 0,4 Prozent tiefer getaxt.

Die Covestro-Papiere verloren 0,5 Prozent. Dem Unternehmen machen die gestiegenen Energiekosten zu schaffen. Der im DAX notierte Kunststoffhersteller ist daher auf der Suche nach Einsparpotenzial und Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung.

Die Morphosys-Aktie legte um 0,6 Prozent zu. Das Unternehmen ernennt Tim Demuth zum neuen Chief Research and Development Officer.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

12.816 12.835 -0,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

August 31, 2022