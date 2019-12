NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 13.223 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Adidas-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel am Donnerstag zunächst nicht auf die Zahlen, die der US-Wettbewerber Nike nach Börsenschluss an der Wall Street vorgelegt hatte.

Die Aktie von 1&1 Drillisch kaum zunächst leicht zurück nach Bekanntwerden des finalen Schiedsgutachtens aus dem Preisanpassungsverfahren im Streit mit Telefonica Deutschland, zeigte sich später aber unverändert, wie ein Händler sagte. Demnach hat 1&1 Drillisch keinen Anspruch auf eine rückwirkende Senkung der Vorleistungspreise ab September 2017.

Deutlich lebhafter ging es in einem Nebenwert zu. Der Autozulieferer STS Group meldete noch während der Xetra-Schlussauktion einen Großauftrag aus den USA, was die Aktie um fast 22 Prozent in die Höhe schießen ließ. Nachbörslich baute der Kurs sein Plus um ein knappes Prozent aus.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

13.223 13.212 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

