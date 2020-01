NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 13.506 Pkt - DFV mit gutem Ausblick gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am Abend mit Blick auf den nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien nicht viel zu berichten gewusst. Auffällig hätten sich aber DFV Deutsche Familienversicherung gezeigt, die Titel wurden am Abend 6 Prozent fester gestellt. Die Gesellschaft hatte sich am Abend optimistischer als zuvor zum Geschäftsjahr 2019 gezeigt. Der Verlust vor Steuern werde deutlich unter der prognostizierten Zielbandbreite liegen, hieß es.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

13.506 13.495 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

January 09, 2020 16:34 ET (21:34 GMT)