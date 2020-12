NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 13.582 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Konjunkturoptimismus hat am Mittwoch auch im nachbörslichen Handel die Kurse noch etwas nach oben getragen. Nachrichten zu Einzelwerten kamen aber nur aus der dritten Reihe. So ging es mit der Aktie von Stemmer Imaging am Abend um weitere 2,5 Prozent aufwärts, nachdem das Unternehmen kurz nach Handelsschluss seinen Ausblick angehoben hatte. Allerdings hatten die Titel zuvor schon im regulären Geschäft kräftig zugelegt.

Dürr zeigten sich kaum verändert. Das Unternehmen übernimmt 75 Prozent der Anteile an der Teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH für eine ungenannte Summe.

SNP Schneider-Neureither & Partner gewannen 1,7 Prozent. Das Unternehmen hatte den Verkauf seiner polnischen Tochter an All for One angekündigt. All for One gaben um 1,8 Prozent nach.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

13.582 13.566 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

