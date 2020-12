NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 13.649 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer im regulären Geschäft machten die Aktienkurse nachbörslich wieder etwas Boden gut. Positive Impulse kamen von der Wall Street, wo die Kurse ihre Verluste bis zum Handelsschluss verringerten.

Die Adidas-Aktie zeigte sich indessen kaum verändert und damit unbeeindruckt von den Geschäftszahlen, die Wettbewerber Nike nach Börsenschluss in den USA vorgelegt hatte.

K+S wurden am Abend gut 2 Prozent höher gestellt. Der Salz- und Düngemittelkonzern bringt sein Entsorgungsgeschäft in ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Remondis-Tochter Remex ein. K+S erwartet in der Folge einen "nennenswerten" Buchgewinn und erhält bei Abschluss zudem einen Barmittelzufluss von 90 Millionen Euro vor Steuern.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

13.649 13.631 +0,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

