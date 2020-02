NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 13.734 Pkt - Godewind haussieren

FRANKFURT (Dow Jones)--In einem wenig spektakulären Gesamtmarkt stand die Aktie von Godewind im Fokus. Der in Frankreich ansässige Immobilieninvestor Covivio will Godewind übernehmen und bietet 6,40 Euro je Aktie. Vorstand und Aufsichtsrat von Godewind unterstützen das Vorhaben. Einem Händler von Lang & Schwarz zufolge stieg die Godewind-Aktie nachbörslich exakt auf den Gebotspreis. Gegenüber dem Xetra-Schluss ist dies ein Plus von knapp 15 Prozent.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

13.734 13.734 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

February 13, 2020 16:32 ET (21:32 GMT)