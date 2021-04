NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 15.156 Pkt - Synlab legen weiter zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem insgesamt recht ruhigen nachbörslichen Handel am Freitag sprach ein Händler von Lang & Schwarz. Die Aktie von Siemens Energy reagierte kaum auf die Zahlen der Tochter Siemens Gamesa Renewable Energy. Diese hat im zweiten Geschäftsquartal den operativen Gewinn deutlich gesteigert und den bisher besten Auftragseingang verbucht. Der Windanlagenhersteller musste allerdings die Umsatzprognose für das Gesamtjahr am oberen Ende beschneiden, wegen Projektverschiebungen im zweiten Halbjahr. Daneben fordere in einzelnen Märkten die Corona-Pandemie weiterhin ihren Tribut, hieß es.

Dagegen ging es für die Titel von Börsenneuling Synlab um weitere 3 Prozent nach oben auf 19,80 Euro. Der erste Kurs der Aktie im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse hatte am Freitag bei 18,00 Euro gelegen und entsprach damit exakt dem Ausgabepreis, der schon am unteren Ende der Spanne von 18 bis 23 Euro gelegen hatte. Die Aktie des Labordienstleisters hatte den regulären Handel bei 19,37 Euro beendet, ein Plus von 7,7 Prozent zum Ausgabepreis.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.156 15.136 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

