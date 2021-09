NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 15.620 Pkt - RWE und Ibu-Tec mit Aufschlägen

FRANKFURT (Dow Jones)--Wie schon am Vortag ist der nachbörsliche Handel mit deutschen Aktien am Mittwochabend nicht sonderlich lebhaft verlaufen. Nachrichten habe es auch kaum gegeben, merkte ein Händler von Lang & Schwarz an. RWE wurden 0,3 Prozent fester gestellt. "Ein aktivistischer Aktionär hat zur Abkehr von der Braunkohle aufgerufen", sagte der Teilnehmer. Ibu-Tec Advanced Materials wurden dagegen 2,8 Prozent fester getaxt. Hier hatte sich ein Börsenbrief am Abend optimistisch zur Aktie geäußert.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.620 15.610 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2021 16:26 ET (20:26 GMT)