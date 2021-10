NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 15.684 Pkt - Salzgitter nach Zahlen gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Aufschlägen hat sich die Salzgitter-Aktie am Donnerstag im nachbörslichen Handel gezeigt. Der Stahlkonzern hat in den ersten neun Monaten sowohl von starken Ergebnissen der Segmente Flachstahl und Handel als auch seiner Beteiligung an dem Kupferkonzern Aurubis profitiert. Der Konzern erzielte einen hohen Gewinn, die Jahresprognose wurde bestätigt. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 1,3 Prozent fester getaxt.

Dagegen zeigten sich die Papiere von Wacker Neuson unverändert. Der Baumaschinenhersteller wird trotz Produktionsausfällen und Belastungen aus höheren Material- und Transportkosten zuversichtlicher für das Gesamtjahr und hob die Prognose an. Im dritten Quartal übertraf Wacker Neuson die Erwartungen.

Für die Adesso-Papiere ging es um 0,5 Prozent nach oben. Der IT-Dienstleister hat im dritten Quartal von der hohen Auslastung im Servicegeschäft profitiert. Seine Prognose für das Gesamtjahr hob das Unternehmen an.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.684 15.696 -0,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

