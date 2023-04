NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 15.690 Pkt - Keine auffälligen Titel

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am Mittwochabend von einem dünnen Geschäft ohne auffällige Aktien aus Deutschland gesprochen. "Wir sind hier in Nordrhein-Westfalen noch im verlängerten Osterurlaub, das merkt man bei den Umsätzen", so der Marktteilnehmer. So reagierten Siemens nicht auf die Ankündigung, den Anteil der Digital- und Softwareumsätze verdoppeln zu wollen. "Die Sparte ist wohl auch nicht besonders groß", so die Einschätzung des Händlers zur Nichtreaktion.

Auch Mobotix zeigten sich inaktiv nach Vorlage von Geschäftszahlen, das galt auch für Epigenomics. Das Unternehmen hatte am Abend den Abschied des Vorstandsvorsitzenden mitgeteilt.

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

