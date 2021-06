NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 15.737 Pkt - Brenntag mit Prognose-Erhöhung gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Brenntag-Aktie stand im nachbörslichen Handel am Donnerstag im Fokus. Das Unternehmen wird für das Geschäftsjahr 2021 zuversichtlicher und hebt die Prognose an. Basierend auf den starken Ergebnissen des ersten Quartals sowie der Fortsetzung des positiven Ergebnistrends im zweiten Quartal und unter Berücksichtigung der Aussichten für den weiteren Jahresverlauf erwartet der Chemiehändler für das Geschäftsjahr 2021 nunmehr ein operatives EBITDA in einer Bandbreite von 1,16 bis 1,26 (zuvor 1,08 bis 1,18) Milliarden Euro. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 3,5 Prozent höher gestellt.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.737 15.728 +0,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

June 17, 2021