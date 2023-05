NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 15.751 Pkt - Software AG im Blickpunkt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien der Software AG standen am Donnerstag im nachbörslichen Handel im Fokus. Der Investor Silver Lake hat sein Übernahmeangebot für die Software AG erhöht. Wie der Softwarekonzern mitteilte, bietet Silver Lake mit 32 Euro je Aktie nun 2 Euro mehr als zuvor. Damit bleibt die Beteiligungsgesellschaft aber unter dem kolportierten Gegengebot des Investors Bain Capital, der laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg 34 Euro je Aktie geboten haben soll. Die Aktie der Software AG wurde bei Lang & Schwarz 0,1 Prozent höher bei 34,90 Euro getaxt.

Der Lkw-Zulieferer SAF-Holland ist mit deutlichen Umsatz- und Ergebniszuwächsen in das Jahr 2023 gestartet. Im ersten Quartal kletterten die Umsatzerlöse um knapp 30 Prozent auf 480,4 Millionen Euro, wie das SDAX-Unternehmen mitteilte. Der Zukauf Haldex wurde erstmals seit dem 21. Februar konsolidiert. Das organische Umsatzwachstum betrug 10,8 Prozent. Die Aktie wurde 2 Prozent höher gehandelt.

Die außerplanmäßigen Index-Änderungen der Deutschen Börse hatten keine Auswirkungen auf die betroffenen Aktien. Die Titel von Evotec müssen den MDAX und den TecDAX verlassen. Dafür steigen die die Aktien von SMA Solar vom SDAX in den MDAX auf. Den Platz im SDAX nehmen die Aktien von Süss Microtec ein. In den TecDax kommen die Papiere von Kontron. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 9. Mai in Kraft.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.751 15.734 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2023 16:45 ET (20:45 GMT)