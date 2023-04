NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 15.804 Punkte - Mercedes-Benz fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Mercedes-Benz haben am Donnerstag nachbörslich beim Broker Lang & Schwarz um 2,7 Prozent zugelegt, nachdem der Autohersteller zuvor vorläufige Erstquartalszahlen mitgeteilt hatte. Demnach erreichte das EBIT 5,5 Milliarden Euro, deutlich mehr als die auf 4,9 Milliarden lautende Konsensschätzung.

Die VW-Aktie wurde 0,7 Prozent höher gestellt. Nachbörslich war bekannt geworden, dass Kanada VW über einen Zeitraum von zehn Jahren Finanzmittel in Höhe von rund 10 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen will, um in dem nordamerikanischen Land das erste Elektrofahrzeug-Batteriewerk außerhalb Europas zu errichten.

Etwas erholt von den kräftigen Verlusten im gesamten Autosektor im Xetra-Handel zeigten sich auch Porsche SE, die 1,4 Prozent höher tendierten. Die Holding hatte mitgeteilt, erstmals eine Anleihe zu platzieren, um damit den Anteilserwerb am Sportwagenbauer Porsche zu refinanzieren.

Die Henkel-Aktie zeigte sich einen Tick leichter nach der Meldung, das Russland-Geschäft für rund 600 Millionen Euro an ein russisches Konsortium verkauft zu haben. Ein Unternehmenssprecher sagte, der Konzern gehe eher davon aus, dass aus der Gesamttransaktion ein Verlust anfallen werde.

Ceconomy reagierten nicht auf die Nachricht, dass die Tochter Mediamarktsaturn ihr Geschäft in Portugal an den französischen Elektronikhändler Fnac Darty verkauft. Über die finanziellen Details hatten die Unternehmen Stillschweigen vereinbart.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.804,01 15.795,97 +0,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

