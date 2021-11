NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 15.818 Pkt - Hellofresh springen um 9%

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am Montagabend von einem äußerst lebhaften Geschäft mit deutschen Aktien nach der Schlussglocke berichtet. Hohe Umsätze seien auch bei Hellofresh zu beobachten gewesen, die Aktie wurde am Abend über 9 Prozent höher gestellt. Der Kochboxenversender hatte am Abend die Umsatzprognose zum dritten Mal angehoben und das Margenziel bestätigt. Wegen hoher Investitionen in die Expansion halbierte sich jedoch die operative Gewinnmarge im abgelaufenen Quartal, der Nettogewinn brach um mehr als zwei Drittel ein. "Anleger honorieren die Investitionen in das zukünftige Geschäft und erkennen ein nachhaltiges Geschäftsmodell", so der Marktteilnehmer.

===

XDAX* DAX Veränderung

21.15 Uhr 17.30 Uhr

15.818 15.806 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2021 16:36 ET (20:36 GMT)