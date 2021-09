NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 15.922 Pkt - Keine Auffälligkeiten

FRANKFURT (Dow Jones)--Bis 19:30 Uhr hat sich im Handel mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss nichts getan, wie ein Händler von Lang & Schwarz am Montagabend berichtete. Wegen des Feiertages in den USA fehlten von dort die Impulse und handelbare Nachrichten aus Deutschland habe es auch keine gegeben. Dass der Stellenabbau bei Covestro möglicherweise geringer ausfallen könnte als in der vorigen Woche angekündigt, interessierte Anleger nicht - die Aktie des Chemiekonzerns bewegte sich nicht. "Das hat am Aktienmarkt schon niemand interessiert, als in der vergangenen Woche die ursprüngliche Meldung aufgeschlagen war", sagte der Teilnehmer.

==

XDAX* DAX Veränderung

19.30 Uhr 17.30 Uhr

15.922 15.932 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 06, 2021 13:36 ET (17:36 GMT)