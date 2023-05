NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 15.976 Pkt - Adesso mit Abgaben

FRANKFURT (Dow Jones)--Insgesamt recht ruhig verlief der nachbörsliche Handel am Freitag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Der IT-Dienstleister Adesso ist im ersten Quartal dank einer anhaltend hohen Nachfrage kräftig gewachsen. Der deutlich gestiegene Personalaufwand sorgte allerdings für einen erheblichen Gewinnrückgang, womit das Ergebnis unter den Erwartungen lag. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das SDAX-Unternehmen. Die Aktien wurden 4 Prozent tiefer getaxt.

Die Papiere von KPS verloren 5 Prozent. Das Unternehmen hat den Dividendenvorschlag von 0,19 Euro auf 0,10 Euro gesenkt.

Die bekannt gegebenen Indexänderungen hatten keinen Einfluss die betroffenen Aktien. Die Aktien von Vantage Towers müssen den MDAX und den TecDAX verlassen. Dies teilte der Index-Betreiber der deutschen Börse, Qontigo, am Freitagabend mit. Dafür steigen die Aktien von Hochtief vom SDAX in den MDAX auf. Den Platz im SDAX nehmen die Aktien von Vossloh ein. In den TecDAX kommen die Papiere von Atoss Software. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 10. Mai in Kraft.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.961 15.976 +0,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

