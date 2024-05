NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 18.492 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den Verlusten im regulären Geschäft haben sich die Kurse im nachbörslichen Handel am Mittwoch stabilisiert. Die Nachrichtenlage war dünn, zumal am Vorabend des Feiertags Fronleichnam am Donnerstag in mehreren Bundesländern viele Marktteilnehmer wohl abwesend waren und auch den Freitag zu einem Brückentag nutzen dürften.

SAP zeigten sich zunächst unbeeindruckt von den Geschäftszahlen, die Konkurrent Salesforce nach US-Börsenschluss vorgelegt hatte. Die SAP-Aktie tendierte wenig verändert, während der Kurs von Salesforce nachbörslich in einer ersten Reaktion um fast 15 Prozent absackte. Das Unternehmen hatte einen schwachen Ausblick gegeben.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

18.492 18.473 +0,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

