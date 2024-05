NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 18.751 Pkt - BMW mit leichtem Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem insgesamt sehr ruhigen Handel am Pfingstmontag berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Die Umsätze seien entsprechend niedrig gewesen. Die BMW-Aktie wurde bei sehr geringen Umsätzen 0,3 Prozent tiefer getaxt. Laut einem Bericht des US-Senats hat BMW mindestens 8.000 Mini-Cooper in die USA importiert, die elektronische Bauteile von einem mit Sanktionen belegten chinesischen Zulieferer enthalten. Diese Bauteile sind laut einem Gesetz aus dem Jahr 2021 verboten, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Bericht. BMW habe bis mindestens April weiterhin Produkte mit den verbotenen Teilen importiert. Die BMW Group teilte gegenüber Dow Jones Newswires mit, sie "habe Schritte unternommen, um den Import der betroffenen Produkte zu stoppen und werde eine Serviceaktion mit Kunden- und Händlerbenachrichtigung für die betroffenen Fahrzeuge durchführen".

