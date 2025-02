NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 22.540 Pkt - Rüstungswerte steigen deutlich

DOW JONES--Die Eskalation zwischen der Ukraine und den USA hat im nachbörslichen Handel am Freitag bei den Rüstungswerten für kräftige Gewinne gesorgt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump sind bei ihrem Treffen in Washington heftig aneinander geraten. Der US-Präsident hat das Treffen in der Folge abgebrochen. Der Besuch von Selenskyj endete ohne die Unterzeichnung des Rohstoffabkommens. Laut einem Händler von Lang & Schwarz gab es in der Folge bei den deutschen Rüstungswerten kräftige Gewinne. So stiegen die Aktien von Rheinmetall um 5 Prozent auf 1.050 Euro. Für die Papiere von Hensoldt und Renk ging es um jeweils rund 4 Prozent nach oben.

Wer­bung Wer­bung

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

22.540 22.551 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2025 16:28 ET (21:28 GMT)