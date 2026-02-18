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NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 23.713 Pkt - Thyssenkrupp Nucera unter Druck

17.03.26 21:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
8,00 EUR -0,10 EUR -1,17%
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DOW JONES--Die Aktien von Thyssenkrupp Nucera standen im nachbörslichen Handel am Dienstag deutlich unter Druck. Das Unternehmen hat die Umsatz- und EBIT-Prognose für den Konzern und das Segment Grüner Wasserstoff für das Geschäftsjahr 2025/26 aufgrund höherer Projektkosten gesenkt. Thyssenkrupp Nucera rechnet im Segment Grüner Wasserstoff nunmehr mit einem EBIT zwischen -125 und -90 Millionen Euro. Zuvor war das Unternehmen von einem EBIT zwischen -80 und -55 Millionen Euro ausgegangen. Auf Konzernebene reduziert sich die Umsatzprognose insgesamt auf 450 bis 550 Millionen Euro, nach zuvor 500 bis 600 Millionen Euro. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 7 Prozent tiefer getaxt.

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XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.713 23.731 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2026 16:29 ET (20:29 GMT)

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Nachrichten zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

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Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
11.02.2026thyssenkrupp nucera OutperformRBC Capital Markets
23.01.2026thyssenkrupp nucera BuyDeutsche Bank AG
19.12.2025thyssenkrupp nucera HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.12.2025thyssenkrupp nucera BuyDeutsche Bank AG
17.12.2025thyssenkrupp nucera OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.02.2026thyssenkrupp nucera OutperformRBC Capital Markets
23.01.2026thyssenkrupp nucera BuyDeutsche Bank AG
18.12.2025thyssenkrupp nucera BuyDeutsche Bank AG
17.12.2025thyssenkrupp nucera OutperformRBC Capital Markets
04.09.2025thyssenkrupp nucera OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.12.2025thyssenkrupp nucera HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.11.2025thyssenkrupp nucera NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.11.2025thyssenkrupp nucera HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp nucera HoldDeutsche Bank AG
22.08.2025thyssenkrupp nucera HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
30.01.2025thyssenkrupp nucera SellGoldman Sachs Group Inc.

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