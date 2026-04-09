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NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 23.778 Pkt - Elmos folgen US-Sektorwerten nach oben

10.04.26 22:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Elmos Semiconductor
175,80 EUR 9,00 EUR 5,40%
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SAP SE
139,12 EUR -1,00 EUR -0,71%
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DOW JONES--Ein Händler von Lang & Schwarz hat das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien am Freitagabend als "ziemlich ruhig" beschrieben. Dies habe auch daran gelegen, dass nach Xetra-Schluss keine Nachrichten zu Einzelunternehmen aufgeschlagen seien. Anleger hätten die Trends aus den USA ein wenig gespielt. Dort zeigten sich Halbleiterwerte mit KI-Fantasie erneut sehr fest, während Software-Titel mit KI-Sorgen veräußert wurden. Im Halbleitersektor wurden Elmos Semiconductor weitere 2 Prozent fester getaxt, nachdem sie bereits im Xetra-Handel hohe Aufschläge verbucht hatten. Unter den Software-Papieren zeigten sich SAP jedoch kaum verändert.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.778 23.804 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2026 16:33 ET (20:33 GMT)

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25.02.2026Elmos Semiconductor BuyWarburg Research
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