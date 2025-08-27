NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.056 Pkt - Keine auffälligen Werte
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Nachdem zur Wochenmitte noch etliche Nachrichten zu Einzelwerten die Aktienkurse in Deutschland nach Xetra-Schluss bewegt hatten, waren handelbare Neuigkeiten am Donnerstagabend Mangelware. Laut einem Händler von Lang & Schwarz zeigte sich am Abend daher auch keine Aktie auffällig. Dass Vonovia erstmals eine Anleihe in australischen Dollar begeben hatte, interessierte Aktienanleger nicht.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.056 24.040 +0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 28, 2025 16:22 ET (20:22 GMT)
