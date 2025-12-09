NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.130 Punkte - Delivery Hero 3% fester
Werte in diesem Artikel
Von Steffen Gosenheimer
DOW JONES--Delivery Hero sind nachbörslich am Dienstag rund 3 Prozent höher gestellt worden. Am Abend war bekannt geworden, dass der Essenslieferant auf die schwache Entwicklung seiner Aktie reagiert und gemeinsam mit finanziellen und juristischen Beratern strategische Optionen prüft.
Porsche SE verbilligten sich um knapp ein halbes Prozent mit der Meldung, dass der für Beteiligungsmanagement zuständige Vorstand Lutz Meschke sein Amt im Dezember aufgibt. Dieses Jahr war er bereits bei der Porsche AG aus dem Vorstand ausgeschieden, wo er als Finanzvorstand tätig war.
Circus, die im Xetra-Handel um 3,4 Prozent nachgegeben hatten, kamen um weitere knapp 2 Prozent zurück. Der Anbieter von KI gestützter Küchenrobotik hatte am Abend eine Kapitalerhöhung im Schnellverfahren angekündigt im Volumen von 10 Prozent des Grundkapitals, entsprechend gut 2 Millionen Euro.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.129,82 24.162,65 -0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
December 09, 2025 16:26 ET (21:26 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Circus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Circus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.11.2025
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.11.2025
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.2025
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.10.2025
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.2025
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.2024
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.2024
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.11.2025
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|04.11.2025
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|14.08.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|27.05.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.03.2025
|Porsche Automobil vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Porsche Automobil vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2024
|Porsche Automobil vz Sell
|UBS AG
|03.12.2024
|Porsche Automobil vz Underweight
|Barclays Capital
|03.10.2024
|Porsche Automobil vz Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche Automobil Holding SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen