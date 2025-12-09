DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,86 +3,3%Nas23.576 +0,1%Bitcoin80.129 +2,9%Euro1,1629 -0,1%Öl62,03 -0,7%Gold4.209 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf die Fed: DAX schließt fester -- US-Börsen uneins -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- BMW, Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Top News
Meme-Aktie GameStop nach enttäuschenden Zahlen auf allen Ebenen unter Druck Meme-Aktie GameStop nach enttäuschenden Zahlen auf allen Ebenen unter Druck
JPMorgan-Aktien unter Druck - Aussagen zum Konsumumfeld und Kosten JPMorgan-Aktien unter Druck - Aussagen zum Konsumumfeld und Kosten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.

NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.130 Punkte - Delivery Hero 3% fester

09.12.25 22:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Circus SE Inhaber-Akt
12,80 EUR -0,20 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Delivery Hero
20,72 EUR 0,79 EUR 3,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
40,88 EUR 0,29 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Delivery Hero sind nachbörslich am Dienstag rund 3 Prozent höher gestellt worden. Am Abend war bekannt geworden, dass der Essenslieferant auf die schwache Entwicklung seiner Aktie reagiert und gemeinsam mit finanziellen und juristischen Beratern strategische Optionen prüft.

Wer­bung

Porsche SE verbilligten sich um knapp ein halbes Prozent mit der Meldung, dass der für Beteiligungsmanagement zuständige Vorstand Lutz Meschke sein Amt im Dezember aufgibt. Dieses Jahr war er bereits bei der Porsche AG aus dem Vorstand ausgeschieden, wo er als Finanzvorstand tätig war.

Circus, die im Xetra-Handel um 3,4 Prozent nachgegeben hatten, kamen um weitere knapp 2 Prozent zurück. Der Anbieter von KI gestützter Küchenrobotik hatte am Abend eine Kapitalerhöhung im Schnellverfahren angekündigt im Volumen von 10 Prozent des Grundkapitals, entsprechend gut 2 Millionen Euro.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.129,82 24.162,65 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2025 16:26 ET (21:26 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Circus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Circus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
28.11.2025Porsche Automobil HaltenDZ BANK
12.11.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Porsche Automobil NeutralUBS AG
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.11.2025Porsche Automobil HaltenDZ BANK
04.11.2025Porsche Automobil NeutralUBS AG
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche Automobil Holding SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen