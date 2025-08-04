DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,67 -3,2%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.915 -1,2%Euro1,1612 -0,3%Öl67,60 +0,8%Gold3.339 -0,3%
NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.268 Pkt - Südzucker rund 3% schwächer

21.08.25 22:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,95 EUR -0,26 EUR -2,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Nach einer Prognosesenkung am frühen Abend, ist die Südzucker-Aktie nachbörslich am Donnerstag beim Broker Lang & Schwarz rund 3 Prozent niedriger gestellt worden. Dem Unternehmen machen anhaltend niedrige Weltmarktpreise für Zucker und Bioethanol zu schaffen. Außerdem litt die Ethanol-Tochter Cropenergies unter technischen Problemen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.268 24.293 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2025 16:19 ET (20:19 GMT)

DatumMeistgelesen
