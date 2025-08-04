NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.268 Pkt - Südzucker rund 3% schwächer
DOW JONES--Nach einer Prognosesenkung am frühen Abend, ist die Südzucker-Aktie nachbörslich am Donnerstag beim Broker Lang & Schwarz rund 3 Prozent niedriger gestellt worden. Dem Unternehmen machen anhaltend niedrige Weltmarktpreise für Zucker und Bioethanol zu schaffen. Außerdem litt die Ethanol-Tochter Cropenergies unter technischen Problemen.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.268 24.293 -0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
August 21, 2025 16:19 ET (20:19 GMT)
