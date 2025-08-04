NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.268 Pkt - Südzucker rund 3% schwächer

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

DOW JONES--Nach einer Prognosesenkung am frühen Abend, ist die Südzucker-Aktie nachbörslich am Donnerstag beim Broker Lang & Schwarz rund 3 Prozent niedriger gestellt worden. Dem Unternehmen machen anhaltend niedrige Weltmarktpreise für Zucker und Bioethanol zu schaffen. Außerdem litt die Ethanol-Tochter Cropenergies unter technischen Problemen.

