NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.345 Punkte
18.08.25 22:24 Uhr
Werbung
DOW JONES--Auffällige Einzelkursbewegungen bei deutschen Aktien sind am Montag nachbörslich nicht zu beobachten gewesen - auch mangels neuer Unternehmensnachrichten. In der Breite tat sich wenig, der XDAX lag zuletzt einen Tick über dem Xetra-DAX-Schlussstand.
Werbung
Werbung
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.345 24.315 +0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
August 18, 2025 16:24 ET (20:24 GMT)