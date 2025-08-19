NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.345 Punkte

DOW JONES--Auffällige Einzelkursbewegungen bei deutschen Aktien sind am Montag nachbörslich nicht zu beobachten gewesen - auch mangels neuer Unternehmensnachrichten. In der Breite tat sich wenig, der XDAX lag zuletzt einen Tick über dem Xetra-DAX-Schlussstand.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.345 24.315 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

