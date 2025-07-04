NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.377 Punkte
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Die für Freitage typische Ruhe hat den nachbörslichen Handel geprägt. Etwas stützend dürfte die relativ gelassene Reaktion der Wall Street auf durchwachsene US-Konjunkturdaten gewirkt haben. Das Interesse der Anleger galt vorrangig dem Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und seinem russischen Gegenpart Wladimir Putin am Freitag in Alaska. Ansonsten war die Nachrichtenlage dünn.
Unter den Nebenwerten zeigten sich die Aktien der Veganz Group unbeeindruckt davon, dass der Aufsichtsratsvorsitzende Roland Sieker sein Amt niedergelegt hat.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.377 24.359 +0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 15, 2025 16:32 ET (20:32 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Veganz
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Veganz
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Veganz
Analysen zu Veganz
Keine Analysen gefunden.