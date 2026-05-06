NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.416 Pkt
05.05.26 22:25 Uhr
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DOW JONES--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich am Dienstagabend keine deutsche Aktie nach Börsenschluss auffällig gezeigt. Es habe auch keine handelbare Nachrichten gegeben. "Gehandelt wurde querbeet, aber nicht konzentriert auf einen Wert", erläuterte der Marktteilnehmer.
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XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.416 24.402 +0,1%
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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
May 05, 2026 16:26 ET (20:26 GMT)