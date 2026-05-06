NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.416 Pkt

DOW JONES--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich am Dienstagabend keine deutsche Aktie nach Börsenschluss auffällig gezeigt. Es habe auch keine handelbare Nachrichten gegeben. "Gehandelt wurde querbeet, aber nicht konzentriert auf einen Wert", erläuterte der Marktteilnehmer.

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XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.416 24.402 +0,1%

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

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May 05, 2026 16:26 ET (20:26 GMT)