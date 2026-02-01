DAX25.278 +1,1%Est506.103 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5600 -0,6%Nas22.864 +1,3%Bitcoin56.835 -0,2%Euro1,1804 -0,4%Öl70,34 +4,4%Gold4.999 +2,5%
NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.826 Pkt

16.02.26 19:02 Uhr

DOW JONES--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich am Montag bis zum frühen Abend im Handel mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss nicht mehr viel getan. "Es gab weder auffällige Aktien noch handelbare Nachrichten", sagte der Marktteilnehmer.

XDAX* DAX Veränderung

24.826 24.801 +0,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2026 13:03 ET (18:03 GMT)