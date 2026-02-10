DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3500 -2,3%Nas22.597 -2,0%Bitcoin55.136 -2,2%Euro1,1871 -0,1%Öl67,60 -2,9%Gold4.924 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Gerresheimer A0LD6E Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen rot -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
Top News
Coinbase-Aktie dennoch fester: Gewinneinbruch - Umsatz bleibt unter Erwartungen Coinbase-Aktie dennoch fester: Gewinneinbruch - Umsatz bleibt unter Erwartungen
Analysten: Gold und Silber werden immer mehr zu einem Spekulationsobjekt Analysten: Gold und Silber werden immer mehr zu einem Spekulationsobjekt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren

NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.868 Pkt - Heidelberg Materiasl leicht erholt

12.02.26 22:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
192,50 EUR -21,90 EUR -10,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Von einem sehr lebhaften nachbörslichen Handel am Donnerstag berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Es habe hohe Umsätze in Einzelwerten aller Sektoren gegeben, handelbare Nachrichten seien allerdings Mangelware geblieben. Die Aktie von Heidelberg Materials erholte sich etwas vom 11-prozentigen Minus aus dem regulären Handel. Mit Blick auf die verschiedenen Branchen werteten die Berenberg-Analysten eine Aufweichung der Regeln für CO2-Zertifikate für Zementhersteller als eher negativ. Die Titel wurden 2,2 Prozent höher getaxt.

Wer­bung

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.868 24.853 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2026 16:26 ET (21:26 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Heidelberg Materials

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
14:51Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
10.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
09.02.2026Heidelberg Materials KaufenDZ BANK
05.02.2026Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
30.01.2026Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14:51Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
09.02.2026Heidelberg Materials KaufenDZ BANK
05.02.2026Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
30.01.2026Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
26.01.2026Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
15.01.2026Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
13.01.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
09.12.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen