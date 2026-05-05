DAX24.919 +2,1%Est506.027 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,30 -1,0%Nas25.839 +2,0%Bitcoin69.262 +0,3%Euro1,1747 +0,5%Öl102,2 -7,4%Gold4.690 +2,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 Amazon 906866 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stark aber unter 25.000 Punkten -- US-Börsen höher -- HENSOLDT: starke Zahlen -- NVIDIA, Corning, NEL, Öltitel, BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, AMD und weitere Chipaktien im Fokus
Top News
IonQ-Aktie nur wenig verändert: Umsatz springt kräftig in die Höhe - Prognose wird angehoben IonQ-Aktie nur wenig verändert: Umsatz springt kräftig in die Höhe - Prognose wird angehoben
Beyond Meat-Aktie bricht ein: Umsatz im Rahmen der Erwartungen - weiter rote Zahlen Beyond Meat-Aktie bricht ein: Umsatz im Rahmen der Erwartungen - weiter rote Zahlen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.956 Pkt - Kontron leicht gesucht

06.05.26 22:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
188,04 EUR 10,70 EUR 6,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kontron
23,26 EUR 0,82 EUR 3,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien hat sich am Mittwochabend fast keine Einzelaktie auffällig gezeigt. Qiagen bewegten sich nach Vorlage endgültiger Geschäftszahlen kaum. "Die Geschäftszahlen entsprachen den vorläufigen, waren daher bekannt", sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Airbus reagierten am Abend nicht auf den Großauftrag durch AirAsia über 150 Maschinen.

Kontron wurden 1,5 Prozent fester getaxt bei 23,30 Euro in der Mitte. Dem Unternehmen steht ein Übernahmeangebot durch den größten Aktionär bevor. Wie der österreichische IT-Konzern mitteilte, erwägt Ennoconn Corporation "ernsthaft", die Beteiligungsschwelle von 30 Prozent zu überschreiten, durch welche ein Pflichtangebot ausgelöst würde. Als Preis wolle Ennoconn 23,50 Euro je Aktie anbieten.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.956 24.919 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2026 16:27 ET (20:27 GMT)

Nachrichten zu Kontron

DatumMeistgelesen

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
30.03.2026Kontron BuyWarburg Research
26.03.2026Kontron KaufenDZ BANK
26.03.2026Kontron BuyJefferies & Company Inc.
19.03.2026Kontron BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026Kontron BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.03.2026Kontron BuyWarburg Research
26.03.2026Kontron KaufenDZ BANK
26.03.2026Kontron BuyJefferies & Company Inc.
19.03.2026Kontron BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026Kontron BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.03.2022S&T HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
09.05.2019S&T HoldWarburg Research
05.04.2019S&T HoldWarburg Research
12.11.2018S&T HoldWarburg Research
09.11.2018S&T HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.05.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
24.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
13.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
20.03.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kontron nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen