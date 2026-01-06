NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 25.076 Pkt - Ruhiger Wochenausklang

DOW JONES--Von einem ruhigen Wochenausklang sprach am Freitag ein Händler von Lang & Schwarz. Es habe keine wichtigen Unternehmensmelungen gegeben. Die Umsätze seien entsprechend niedrig gewesen, so der Teilnehmer weiter.

Wer­bung Wer­bung

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

25.076 25.105 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2026 16:22 ET (20:22 GMT)