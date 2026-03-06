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NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 25.092 Pkt - Unauffälliges Geschäft

02.06.26 22:20 Uhr

DOW JONES--Im Geschäft mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss hat sich am Dienstagabend nicht viel getan. Ein Händler von Lang & Schwarz begründete dies damit, dass handelbare Nachrichten - auch zu Einzelwerten - Mangelware gewesen seien.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

25.092 25.124 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2026 16:21 ET (20:21 GMT)