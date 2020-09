NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 12.730 Pkt - Bayer mit weiteren Sparmaßnahmen unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem deutlichen Abschlag hat sich die Bayer-Aktie im nachbörslichen Handel am Mittwoch gezeigt. Das Unternehmen bringt zusätzliche Einsparungen auf den Weg. So sollen ab 2024 jährliche operative Einsparungen in Höhe von mehr als 1,5 Milliarden Euro erzielt werden. Diese gelten zusätzlich zu den bereits im November 2018 angekündigten Einsparungen von 2,6 Milliarden Euro pro Jahr ab 2022. Die zusätzlichen Maßnahmen könnten zu einem weiteren Stellenabbau führen, so Bayer. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 4 Prozent tiefer getaxt.

Wenig verändert zeigte sich dagegen die Morphosys-Aktie. Finanzvorstand Jens Holstein hat sich entschlossen, zum Jahresende zurückzutreten. Er werde bis dahin seine Funktion jedoch ausüben, um einen reibungslosen Übergang der Geschäfte zu gewährleisten. Die Suche nach einem Nachfolger habe bereits begonnen, teilte das Unternehmen mit.

September 30, 2020

