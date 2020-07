NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 12.910 Punkte - Zalando und Sartorius fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Zalando und Sartorius haben am Mittwoch nachbörslich bei Lang & Schwarz deutlich zugelegt, nachdem beide Unternehmen mit neuen Geschäftszahlen bzw. Ausblicken aufgewartet hatten.

Zalando wurden zuletzt bei 68,50 Euro gesehen, verglichen mit 64,68 Euro zum Xetra-Schluss. Der Online-Modehändler hat nach einem besser als erwarteten zweiten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr erhöht und sieht nun den bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern bei 250 bis 300 Millionen Euro anstatt bei 100 bis 200 Millionen Euro. Der Umsatz soll 15 bis 20 Prozent zulegen, das Bruttowarenvolumen (GMV) 20 bis 25 Prozent - zuvor hatte der Online-Modehändler sowohl für Umsatz als auch für GMV ein Plus von 10 bis 20 Prozent angepeilt.

Der Laborausrüster Sartorius hat seine Jahresprognose ebenfalls erhöht und erwartet nun ein Umsatzwachstum von 22 bis 26 Prozent und eine operative EBITDA-Marge von etwa 28,5 Prozent. Bisher hatte der Konzern mit einem Wachstum von 15 bis 19 Prozent und einer EBITDA-Marge von etwa 27,5 Prozent gerechnet. Sartorius wurden zuletzt bei Lang & Schwarz auf 318,90 gestellt, nach 311,00 Euro zum Xetra-Schluss.

Auch für Wacker Neuson ging es nach oben auf zuletzt 15,09 Euro von 14,51 Euro. Der Hersteller von Geräten für die Bauindustrie hat im zweiten Quartal nach ersten Schätzungen besser abgeschnitten als erwartet.

SNP fielen dagegen zurück auf 47,42 Euro von 48,50. SNP Schneider-Neureither & Partner hatte eine Kapitalerhöhung im Schnellverfahren durchgeführt und dabei 610.000 neue Aktien zum Stückpreis von je 46,00 Euro platziert.

Der Kurs von CTS Eventim bröckelte nur leicht ab, nachdem die österreichische Finanzmarktaufsicht FMA der Commerzialbank Mattersburg, an der eine Tochter von CTS Eventim indirekt beteiligt ist, mit sofortiger Wirkung die Fortführung des gesamten Geschäftsbetriebs untersagt hat. Die österreichische Barracuda Holding GmbH, an der eine Tochtergesellschaft von CTS zu 71 Prozent beteiligt sei, halte bei der Commerzialbank Mattersburg Einlagen in Höhe von rund 34 Millionen Euro, teilte CTS Eventim mit. Die genauen Auswirkungen der Maßnahmen ließen sich gegenwärtig noch nicht abschließend beurteilen.

German Startups Group (GSG) schossen um rund 30 Prozent nach oben auf rund 2,00 Euro. Das Unternehmen hat eine Fusion mit SGT Capital aus Singapur angekündigt. Die Modalitäten des Zusammenschlusses führen laut GSG zu einem Basisszenario, das GSG mit 2,92 Euro je Aktie bewertet. Im besten Fall sei der Wert bei 4,04 Euro anzusetzen.

