NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 13.320 Pkt - Medigene sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben sich am Mittwochabend im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien nur die Titel von Medigene auffällig gezeigt. Die Papiere wurden 2 Prozent fester gestellt. Das Biotechnologie-Unternehmen hatte am Abend eine Kooperation mit der Universität von Montreal bekannt gegeben. "Die Tragweite der Meldung lässt sich nur schwer abschätzen, aber als diese aufschlug, wollten alle in die Aktie", kommentierte der Marktteilnehmer.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

13.320 13.345 -0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

