NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 13.462 Pkt - Innogy mit leichten Abgaben

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Abgaben hat sich die Innogy-Aktie im nachbörslichen Handel am Donnerstag gezeigt. Eon hat die Höhe der Barabfindung für die verbliebenen Innogy-Minderheitsaktionäre auf 42,82 Euro je Innogy-Aktie festgelegt. Bereits im September 2019 hatte Eon erklärt, eine Verschmelzung der Innogy SE auf die Eon Verwaltungs SE per Squeeze Out durchzuführen. Die Angemessenheit dieser Barabfindung habe ein sachverständigen Prüfer bestätigt, so der Konzern. Die Titel von Innogy wurden bei Lang & Schwarz 1,1 Prozent niedriger bei 44,10 Euro getaxt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

13.462 13.429 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

