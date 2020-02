NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 13.525 Pkt - Deutsche Bank im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die positive Entwicklung an der Wall Street schob den deutschen Aktienmarkt nachbörslich am Montag leicht nach oben. Die Aktie der Deutschen Bank geriet zunächst unter moderaten Abgabedruck, konnte sich im Anschluss aber wieder stabilisieren, so ein Händler von Lang & Schwarz. Die Deutsche Bank hat die Emission von Wertpapieren angekündigt, die als zusätzliches Kernkapital anerkannt werden. Das Volumen soll mindestens 1 Milliarde US-Dollar betragen. Die Titel wurden wenig verändert bei 9,43 Euro getaxt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

13.525 13.494 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

February 10, 2020 16:31 ET (21:31 GMT)

